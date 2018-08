Algumas notas sobre a gentileza

Quando me perguntam se tenho vontade de rever algum filme, digo sempre que sim. E, mesmo que me ponha a falar de outros (a vida também é bela porque é vária, certo?), sei, contudo, que ao meu pensamento acorrerá o “À Volta da Meia-Noite” (“Round Midnight”, 1986), de Bertrand Tavernier. O enredo do filme é ambientado no final de 50 e centra-nos na personagem de Dale Turner, um saxofonista negro americano magistralmente interpretado por Dexter Gordon, errante e inadaptado, como um estranho sobre a Terra. Vemo-lo a maior parte do filme, extremo, irresolúvel e doce, arrastar a sua solidão de palco em palco, de quarto de hotel em quarto de hotel, entre Nova Iorque e Paris, naufragando pesadamente numa dor maior do que a vida.

