Andar a pé

Acompanho, há um tempo, a história de Matt Green, um engenheiro civil norte-americano, que anda há seis anos e meio a realizar uma peregrinação singular: propõe-se percorrer todas as estradas dos cinco distritos da cidade de Nova Iorque. Matt Green explica assim o seu projeto: “Em vez de avistar um milhão de lugares em apenas um minuto, vou empregar um milhão de minutos a explorar cada lugar. E quando tiver palmilhado cada rua de cada quarteirão de cada distrito, terei viajado por milhares de quilómetros dentro de uma única cidade.” As suas jornadas começam pelas dez da manhã e vão até ao anoitecer, percorrendo não mais do que sete a nove quilómetros diários.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)