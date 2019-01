Estado de guerra

Rui Rio não está a colher a tempestade que semeou, está apenas a ver o calendário a passar mais depressa. O estado das coisas no PSD nunca deixou de apontar para um acerto de contas na ressaca das legislativas, lá para outubro, mas a política já nos mostrou várias vezes, e em vários partidos, que sofre processos de aceleração inesperados.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)