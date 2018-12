O que é preciso é saúde

Ao contrário da Educação, o Estado não consegue prever o que precisa para ter o SNS a funcionar bem daqui a 10 anos

Um dos grandes temas do final do ano é o da Lei de Bases da Saúde. A mudança de titular da pasta governamental coincidiu com uma aparente guinada à esquerda, em rutura com uma proposta mais favorável aos privados feita por Maria de Belém. Na verdade, a solução final é suficientemente vaga para lá caber tudo.