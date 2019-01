Explicações

O “caso Yann Moix” foi a antepenúltima indignação da semana. O ficcionista, cronista e cineasta francês, quinquagenário de ar inquietante, confessou à revista “Marie Claire” que era “incapaz de amar uma mulher de 50 anos”, que as acha demasiado “velhas”, que o corpo de uma mulher de 25 anos é “extraordinário” mas que, aos cinquentas, as mulheres lhe parecem “invisíveis”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)