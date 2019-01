O que é a linguagem? Parece aquele paradoxo sobre o tempo: quando não me perguntam, sei o que é, mas, se se perguntarem, não sei. Habitualmente não questionamos a linguagem, nem dizemos “a linguagem”, dizemos isto ou aquilo, falamos, respondemos, a língua é uma ferramenta, com as suas utilidades, os seus automatismos, os seus entusiasmos. Pensar sobre a linguagem é como pensar sobre andar de bicicleta enquanto se está em cima da bicicleta, um prenúncio de queda.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)