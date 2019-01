Lixo linguístico

Em 1981, Vasco Graça Moura pediu a 68 poetas, ensaístas, romancistas, historiadores, académicos, críticos e jornalistas um testemunho sobre os desafios que a língua portuguesa enfrentava. Dois anos depois, a Imprensa Nacional publicou em volume os textos, apenas 17, visto que três quartos dos convidados não disseram nada. Escreve Graça Moura na introdução ao livro que tomou boa nota de que os nossos romancistas, académicos, jornalistas, etc. não consideravam “preocupante” nem “pertinente” a questão da língua e do seu uso.

