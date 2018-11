Um dos melhores poemas que conheço sobre a política, embora não seja um poema sobre a política, é ‘An Irish Airman Foresees his Death’, de Yeats (da colectânea “The Wild Swans at Coole”, 1919). O aviador irlandês, que no poema não tem nome, combate na Grande Guerra ao lado da Grã-Bretanha, da qual a Irlanda ainda fazia parte, a contragosto. Prevendo a morte iminente, o aviador lamenta a inutilidade de morrer por um país que não sente como seu. O meu país é Kiltartan Cross, no condado de Galway, diz, os meus conterrâneos são os pobres de Kiltartan, gente a quem a guerra é alheia. Porque é que ele combate, então? Por qual lei ou dever, a mando de que chefe ou multidão?

