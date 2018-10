Eléctrico, petulante, impetuoso, difícil, independente, distante, agressivo, glacial, os adjectivos que as pessoas usam para descrever Alain Delon sugerem sempre uma masculinidade perigosa. Truffaut chegou a dizer-lhe que nunca quis trabalhar com ele porque tinha medo dele. Essa masculinidade fria e atraente, bem espelhada nos olhos azuis metálicos, fez de Delon ‘o homem’ do cinema francês do pós-guerra, no mesmo sentido em que Bardot era ‘a mulher’, maravilhas genéticas da nossa idade. Bardot, justamente, que contracenou com ele em filmes menores, queixava-se há tempos dos actores franceses de agora, barbudos, carecas, malprontos: “Já não há Delons.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)