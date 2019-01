O Ronaldo do Conselho de Ministros

É bom que o PS perceba que Centeno representa o espírito de compromisso e de moderação que pode permitir chegar ao resultado que não alcançou em 2015

Há muito quem no PS e à esquerda do PS continue a pensar que parte da explicação para o resultado magro de António Costa nas legislativas se deve ao grupo de economistas coordenado por Mário Centeno. De acordo com esta perspetiva, a elaboração de um cenário macroeconómico, com quantificação e simulação do impacto das medidas de política nele previstas, expôs o PS a críticas desnecessárias, ao mesmo tempo que revelava um recentramento programático. Esta visão continua a assentar num equívoco.