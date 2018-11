A fúria identitária e as touradas

A afirmação da ministra da Cultura sobre as touradas causa estupefação e preocupação. Estupefação, porque colocar uma questão fiscal no domínio da “civilização”, quando estão em causa práticas festivas, ancestrais e populares, faz parte de um impulso totalitário que visa definir uma política do gosto; preocupação, porque sinaliza um regresso às políticas identitárias, uma das causas do declínio eleitoral do centro-esquerda.

