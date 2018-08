Um pouco mais de diversidade, por favor

Muitos leitores já conhecerão Alexandria Ocasio-Cortez, a candidata que irrompeu pelas primárias do partido democrata em Nova Iorque, arrasando a concorrência do incumbente, figura proeminente a nível nacional e que parecia inamovível. Houve quem sublinhasse a sua agenda socialista. Contudo, fundamental para a sua vitória foi a sua história de vida. O percurso de Ocasio-Cortez era como o de centenas de milhares de nova-iorquinos: filha de emigrantes, com empregos precários, dificuldade em conciliar vida profissional e vida pessoal. Marcada por problemas na habitação e dificuldade no acesso aos serviços públicos, na saúde e na educação.

