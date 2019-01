O que mais devemos temer é o nosso próprio medo

Vemos o mundo com óculos onde dominam tonalidades mais escuras. E o pessimismo parece ser maior entre as pessoas com maior grau de escolaridade

No início de um novo ano, o otimismo e a esperança deveriam prevalecer, mas esse não parece ser o caso este ano. O pessimismo prevalece. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)