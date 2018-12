Querem a troika outra vez?

Eu repito-me, mas apenas porque a história se repete e, como alguém disse um dia “já se disse tudo, mas como ninguém ouviu, vou dizer outra vez”. Então, aí vai: em 2011, a troika chegou a Portugal pela mão de um governo PS, mas tornada inevitável a sua chamada após o chumbo parlamentar do PEC IV, através de uma insólita aliança entre a direita e a extrema-esquerda parlamentar. A direita, porque sabia que era o seu único meio de chegar ao poder; a extrema-esquerda, fiel ao princípio leninista do quanto pior melhor. Com 10% de défice público, juros de 7% do serviço da dívida e os cofres vazios, o Estado Português, pura e simplesmente, estava falido: era a troika ou não teria dinheiro para pagar salários da função pública, para fazer funcionar os hospitais, as escolas, pagar aos polícias, aos juízes e aos militares, honrar as pensões devidas. Repito: não foi o sector privado nem as suas benesses que levaram o Estado à falência: foi o sector público, a administração pública. Muito embora depois o Estado — isto é, os contribuintes — tenham também sido chamados a acorrer aos escandalosos estoiros da banca privada (e também pública, a CGD), e muito embora as famílias estivessem também larga e alegremente endividadas (em grande parte pelos generosos créditos que levaram a banca à falência), não foi por estas que se teve de chamar a troika. Foi pela iminente bancarrota do Estado, que há vários anos estava no horizonte e para a qual muitos vinham chamando a atenção em vão.

