Como se realinhará o Brasil?

Que impacto terá o Brasil liderado por Bolsonaro na competição pelo poder e definição das regras políticas, económicas e tecnológicas da ordem internacional entre os EUA e a China? Terça-feira o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Ernesto Araújo, recebeu o seu homólogo da Administração Trump, Mike Pompeo, e disse que o “realinhamento interno do Brasil” implicará uma aproximação aos EUA. Um realinhamento geopolítico deste tipo terá consequências importantes a nível regional.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)