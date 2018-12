Há países que desapareceram, discretamente, das páginas de política internacional. O exemplo mais evidente em Portugal é o Japão, democracia insular e terceira maior economia mundial, com o qual temos, felizmente, sólida relação secular.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)