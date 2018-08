E depois do Tornado?

Será que a Alemanha necessita de ter armas nucleares? Christian Hacke, um respeitado professor universitário com influência nos debates sobre a política externa alemã durante as últimas décadas, defendeu que sim, num ensaio publicado há duas semanas no jornal alemão “Die Welt am Sonntag”. Só assim, argumentou Hacke, o país estará preparado para defender os seus interesses “numa crise extrema”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)