O estonteante mundo dos informadores

Peço licença não para entrar nas laboriosas notícias sobre Tancos, até porque não posso nem quero comentar nada, mas porque no meio da nuvem em formação, o que me parece distinto do conceito de ‘nebulosa’, posso falar de uma coisa que sempre me impressionou. No meio da tal nuvem surgiu uma declaração sobre trabalho com informadores, assunto marginal interessante para quem tenha tido alguma proximidade ainda que fugaz com a investigação criminal.

Para ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)