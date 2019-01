O celibato dos padres

A pedofilia no interior da Igreja Católica tem séculos de existência. Acontece que a hierarquia escondeu dos fiéis este fenómeno, tendo muitas vezes (...)pago às vítimas com o intuito de as silenciar

Em Fevereiro próximo, terá lugar no Vaticano uma reunião sobre os casos de pedofilia envolvendo sacerdotes. Diante dos presidentes das Conferências Episcopais de todo o mundo, o Papa dirá de sua justiça. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

