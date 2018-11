O Espólio de Salazar

Durante os anos em que estive a escrever a tese de doutoramento, convivi com a sinistra figura de Salazar, tendo reparado que, ao contrário de outros líderes, ele sempre se tinha oposto à ideia de lhe serem erguidas estátuas. A melhor forma de se manter no poder, julgava, era através do mistério. Aliás, o seu presságio para o que aconteceria ao país após a sua morte era negro. Por isso, de nada tratou.

