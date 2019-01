Se há tema utilizado como bandeira dos partidos que apoiam o Governo é o da redução do preço da eletricidade. O benefício que daí decorreria para cidadãos e empresas é evidente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)