Roubini e a cigarra e a formiga

Dr. Doom strikes back’ bem poderia ser o título das primeiras páginas dos jornais económicos a respeito do artigo ‘The Makings of a 2020 Recession and Financial Crisis’ e publicado vai para três semanas por Nouriel Roubini em coautoria com Brunello Rosa. Como ele, muitos outros e até mesmo institui­ções internacionais reconhecidas têm posto alguma água na fervura do entusiasmo sobre o andamento da economia mundial e cujo espelho paradigmático são as bolsas de valores, que respiram otimismo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)