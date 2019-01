2019: Um ano de transição

Três anos depois, o modelo inventado por António Costa, com a preciosa e interessada ajuda do PCP e do BE, esgotou. Garantiu a sua própria sobrevivência política, pode até dar-lhe uma vitória nas eleições legislativas de outubro, mas esgotou. O tempo, esse grande escultor, encarregou-se de mostrar o que nenhuma oposição conseguiu ou consegue, ou seja, que sob o manto diáfano do “incorrigível otimismo” do primeiro-ministro estava escondida uma verdade inconveniente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)