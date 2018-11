A política do ‘faz de conta’

Vivemos num país do ‘faz de conta’, com políticas do ‘faz de conta’. Nada é aquilo que parece, e a distância entre a realidade e a ilusão depende do lugar que cada um ocupa na hierarquia social. O Governo ‘faz de conta’ que governa, mas limita-se a navegar à vista. A esquerda ‘faz de conta’ que é oposição, mas avaliza tudo o que o Governo faz. O PSD ‘faz de conta’ que existe, mas definha em questiúnculas internas. Estamos num período de transição em que o ‘faz de conta’ será confrontado com a realidade. E todos sabem disso.

