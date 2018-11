O sorriso de Mário Centeno

Uma versão atualizada de Leonardo Da Vinci pintaria Mário Centeno com aquele sorriso com que o velho mestre renascentista passou para a posteridade o enigma, nunca esclarecido, da “Gioconda”. Que mistério se esconde no espírito daquela expressão facial? Na versão clássica, provavelmente nunca o saberemos. Na do ministro das Finanças, podemos lá chegar por dedução. Temos dados suficientes para concluir que o sorriso que ilumina o rosto de Mário Centeno resulta de um poder que exerce com “mão de ferro” embrulhado na doçura de um tempo que corre a seu favor. É um falcão com coração de pomba.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)