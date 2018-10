O Brasil no fio da navalha

É muito provável que os brasileiros elejam amanhã um Presidente da República incompetente, boçal, saudoso da ditadura militar e com tiques autoritários. A vitória de Jair Bolsonaro, a confirmar-se, representa um claro retrocesso da democracia brasileira. Mas, como escreveu esta semana Fernando Henrique Cardoso, antigo Presidente e um reconhecido democrata, daí a pensar que o Brasil caminha para uma nova ditadura vai uma longa distância. Apesar de enfraquecidas, afirma FHC, as instituições brasileiras são suficientemente sólidas para evitar tal conclusão. Espero que tenha razão.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)