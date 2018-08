O “notável” Eduardo Cabrita

No inicio do incêndio de Monchique o ministro Eduardo Cabrita garantiu que estava tudo controlado. Resolver o problema era uma questão de tempo. E foi. O tempo da meteorologia trocou as voltas ao ministro e o fogo passou de controlado a incontrolado, lançando o pânico não apenas em Monchique mas também em concelhos limítrofes. À data em que escrevo o incêndio continua a destruir mata e bens.

