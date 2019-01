Casais modernos

A arte e o amor modernos confundem-se. São ambos transgressores, desejosos, experimentais, libertários e ativistas. Infelizmente, já não vou a tempo de escrever um texto longo, como esta exposição merecia. Vi-a a um mês do fecho e considero-a a mais importante exposição de 2018.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)