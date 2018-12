Quem te viu e quem TV

Tenho uma confissão a fazer: em Portugal praticamente não vejo televisão. Abro uma exceção para o “BBC Earth” aos domingos, ao fim da manhã, e pouco mais. Fico maravilhado e sei que aprendo sempre muito com o funcionamento da Natureza. Deixei de ter paciência para escutar os intermináveis telejornais, que começam com futebol e narram ad nauseam todas as desgraças do dia, da véspera e da antevéspera. O povo gosta, e albarda-se o burro à vontade do dono. Só que verdadeiramente ninguém sabe “o que as pessoas querem lá em casa”...

