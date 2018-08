À beira-mar

Não conheço melhor resposta para a canícula que assolou o Norte da Europa: em Londres, um passeio até Greenwich para ver uma exposição sobre a Beira-Mar no National Maritime Museum. Greenwich é património da humanidade: não apenas o Observatório Real (que remonta ao século XVII) e o meridiano marcado no chão, mas também o “Cutty Sark” (o mais rápido dos veleiros do chá, que pertenceu em tempos à Casa Ferreira, dos vinhos do Porto), a Casa da Rainha (joia arquitetónica de Inigo Jones) e o fabuloso Museu Marítimo Nacional (onde estão os relógios marítimos de John Harrison que resolveram o problema da longitude).

