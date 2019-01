Quem viveu a década de 80 lembra-se de certeza do anúncio do Restaurador Olex. O texto rezava assim: “Um preto de cabeleira loura ou um branco de carapinha não é natural, o que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu” (sic). Ignorando a despropositada referência racial, que naquele tempo era socialmente aceite, mas que nos dias de hoje seria vilipendiada, fico com a impressão de que a política portuguesa precisa de uma boa dose daquele produto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)