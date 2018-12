A vergonha que a Autoeuropa nos mostra

O enorme sucesso da Autoeuropa é o espelho do nosso maior fracasso. Longe de mim dizer mal do investimento feito ou dos postos de trabalho criados. Mas é quando olhamos para aquela fábrica, e nos vergamos ao seu peso, que percebemos quanto somos pequenos e insignificantes no panorama industrial europeu. Se uma Autoeuropa é boa, dez seriam fantásticas. Mas só temos uma, e por isso é tratada como a joia da nossa fileira industrial. Qualquer greve na Autoeuropa é um problema nacional, qualquer empecilho que trave a produção faz manchete de jornais, abre telejornais e marca o debate político. Aliás, afirmamos com orgulho, como se fosse uma medalha, o facto de esta fábrica ter uma placa de direção numa autoestrada.

