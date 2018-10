6 pontos sobre uma remodelação

A única surpresa de uma remodelação inesperada é a saída de Adalberto Campos Fernandes, o médico que sempre quis ser ministro mas que acabou rasteirado por Mário Centeno

1. INESPERADA

A primeira coisa a dizer sobre esta remodelação é o momento em que a mesma acontece. António Costa sempre se mostrou avesso a mudar a sua equipa. As alterações que foi fazendo eram por obrigação e não por vontade. Isso foi claro com a remodelação de Constança Urbano de Sousa e agora de Azeredo Lopes. Esta mini mudança na sua , equipa é assim inesperada, até por ser nesta altura. Estamos no final da discussão de um Orçamento do Estado vital para o Governo já que é o último antes das eleições. Os ministros que agora entram, Defesa, Economia, Saúde e Cultura vão herdar um Orçamento de Estado que não é o seu mas com o qual vão ter de trabalhar, logo a sua capacidade de escolha é muito menor.

2. O MINISTRO DA SAÚDE? A SÉRIO?

Adalberto Campos Fernandes foi um bom ministro das Saúde. A ele se devem importantes alterações como a liberdade de escolha do utente ou a profunda remodelação nos meios e na forma como funcionava o Infarmed, que permitiu a aprovação de um numero recorde de medicamentos inovadores e colocou na ordem os preços dos dispositivos e exames médicos. Pelo meio foi apanhado numa guerra sobre a deslocalização do Infarmed para o Porto que não foi causada por ele mas por António Costa. E o resto? Bem, o resto, principalmente o que correu mal, é obra e Mário Centeno. A única maneira de ter um bom ministro da Saúde é garantir que ele tem como melhor amigo o ministro das Finanças. Ou ser um génio a gerir pessoas, como era o caso de Paulo Macedo. Adalberto nem tinha a toque de Macedo, nem o ombro amigo de Centeno. A guerra com os enfermeiros, a falta de investimento na Saúde e as dívidas às farmacêuticas só têm um culpado, o ministro das Finanças.

3. ESTA NEM CONTA

Manuel Caldeira Cabral sempre foi um peixe fora de água. A única coisa que espanta no seu mandato é o tempo que se aguentou como ministro da Economia. Não espanta a saída, nem a entrada de Siza Vieira, o ministro adjunto a quem já chamavam de verdadeiro ministro da Economia até pelas áreas que foi roubando a Caldeira Cabral.

4. UM ROL DE PROBLEMAS

Não estou certo que Siza Vieira vá ser um bom ministro da Economia. É verdade que há muito que ambicionava esse título e que tem as características e conhecimentos certos para o local que foi ganhando enquanto advogado. Mas também como advogado foi tendo ao longo dos anos tantos clientes que será fácil elaborar uma lista de incompatibilidades e difícil encontrar um documento que ele possa efetivamente assinar.

5. A DESCULPA ESFARRAPADA

Um dos melhores exemplos do ponto anterior é a criação esdrúxula do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, ainda liderado por João Matos Fernandes. O ênfase de Costa dada à passagem da energia para o ambiente com o argumento que é para dar prioridade à "transição energética na mitigação das alterações climáticas", sabe a desculpa, esfarrapada. A verdade, que Costa não assumiu, é que o seu novo ministro da Economia não pode tocar na pasta da Energia. É daqueles casos que se albarda o burro (neste caso o Governo) à vontade do freguês.

6. MAS A CULTURA TINHA MINISTRO?

Poucos deviam saber quem era Castro Mendes, o discreto ministro da Cultura, mas muitos mais se devem lembrar de Graça Fonseca, a escolhida. Foi chefe de gabinete de António Costa, quando este era ministro de Sócrates, e era secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa. A Cultura volta a ser gerida por quem não é do meio, infelizmente.