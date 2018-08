A ilusão do mais rico

As bolhas no imobiliário não se decretam, aparecem. Muitas vezes só se repara nelas quando rebentam. Esse, felizmente, não é o caso do que se passa em Portugal. Por cá continua tudo alegremente a viver de aparências e do dinheiro fácil e barato.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)