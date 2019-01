Belisario Betancur (1923-2018)

Belisario Antonio Betancur Cuartas, um dos cinco filhos e filhas a chegarem à idade adulta dos 21 que os pais — operário e caixeira de loja — haviam trazido ao mundo e único a deixar de andar descalço e passar a usar sapatos, depois de carreira académica — começada num seminário — e carreira política — com vários postos de ministro e embaixador em Espanha — brilhantes, advogado, escritor, jornalista, Presidente da Colômbia de 1982 a 1986, eleito sobretudo pelos votos da direita conservadora, abandonando a política activa logo que o mandato terminou, que morreu no hospital da Fundação Santa Fé em Bogotá na tarde de sexta-feira dia 7 de Dezembro do ano passado, foi o homem de Estado colombiano que maior prestígio granjeou, tendo-lhe o actual Presidente, Iván Duque, céptico dos acordos de paz com as FARC, e o seu predecessor imediato, José Manuel dos Santos, principal artífice dos mesmos e, por isso, Prémio Nobel da Paz, tecido grandes e semelhantes elogios, pois a sua estatura intelectual, moral e humana o impunha docemente aos seus compatriotas. (José Manuel dos Santos, de resto, a seguir a tomar posse há anos, havia-o imediatamente visitado.)

