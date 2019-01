Thomas Keating (1923 - 2018)

Frei Thomas Keating, que morreu na abadia cisterciense de São José, em Spencer, Massachusetts, onde vivia, no dia 25 de Outubro do ano passado (escolhera passar a chamar-se Tomás quando se ordenara devido à admiração que tinha por São Tomás de Aquino), nascido Joseph Parker Kirlin Keating e tratado de Parker numa família desafogada de Manhattan, um dos quatro filhos de Cletus e Elizabeth Kirlin Keating, o pai advogado de renome, especializado em Direito Marítimo como já o avô fora e católico que perdera a fé, a mãe senhora de sociedade dada à leitura da Bíblia mas também católica desiludida, passando todos as férias de Verão numa quinta em Mill Neck, Long Island, lugar dos mais exclusivos da Costa Oriental norte-americana, ouvira em sua casa, aos 5 anos e sofrendo de doença grave, conversa de crescidos, numa sala ao lado, alarmados com o seu estado de saúde, receando mesmo que ele não passasse da infância, tendo o petiz levado tão a sério essa fala escutada às escondidas que na vez seguinte de ir à missa decidira negociar a sua sobrevivência com Deus: se Deus o deixasse chegar aos 21 anos, prometeu-lhe que depois seria padre. A partir desse dia passou a ir todas as manhãs à missa antes de ir para a escola: “Sabia que os meus pais não me dariam o seu acordo e, por isso, nunca lhes disse.”

