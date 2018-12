Zhores Medvedev (1925 - 2018)

Zhores Aleksandrovich Medvedev, biólogo, agrónomo, gerontologista e antigo dissidente do regime soviético, que morreu na sua casa de Londres, onde vivia desde 1973 graças a autorização inesperada para passar um ano em instituição científica britânica, onde resolvera ficar só visitando a Mãe Pátria a partir do tempo de Gorbatchov, o qual lhe conferira de novo a nacionalidade russa que entretanto lhe havia sido retirada, de enfarte do miocárdio a 15 de Novembro, um dia depois de, com seu irmão gémeo univitelino Roy, historiador (mãe violoncelista havia tentado desencaminhá-lo dessa vocação por a considerar ‘perigosa demais’) e também antigo dissidente do regime anterior, esse tendo vivido sempre na Rússia, haver completado 93 anos com festejos privados transcontinentais, foi um dos cientistas e escritores mais determinados na exposição de mentiras e desmandos de sucessivos governos soviéticos, de Estaline a Andropov, publicando na Rússia às vezes sob a forma de samizdat — estratagema bem conhecido da intelectualidade oposicionista numa época em que não havia ainda internet — e no estrangeiro, sobretudo nos Estados Unidos e em Inglaterra, por grandes casas de edição, garantidas de sucesso comercial pela qualidade científica e literária dos textos e a sua oportunidade política quando, durante a Guerra Fria, muitos esforços foram coordenados no ataque à grande impostura soviética e às muitas mentiras que tentavam dar-lhe verosimilhança.

