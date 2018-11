Max Levitas (1915 - 2018)

Max Samuel Levitas —pronuncia-se Lêvitáss —, que morreu no Dia de Finados no East End de Londres, para onde, depois de curta estada em Glasgow, fora viver aos 16 anos e onde passaria o resto da sua vida, nascera em Dublin em bairro judeu conhecido por “Little Jerusalem” a pais que lá se tinham conhecido e casado na sinagoga de Camden Street, ambos fugidos, ele da Lituânia e ela da Letónia, aos pogroms czaristas do fim do século XIX e começo do século XX (a que se seguiriam o Holocausto da solução final nazi e, logo depois da guerra de 1939-1945, o anti-semitismo virulento de Estaline), sendo o pai oficial de alfaiataria comunista, dirigente sindical tão eficaz que em poucos anos nenhum patrão do ramo lhe dava emprego, indo procurar trabalho, primeiro na Escócia e depois na Inglaterra, mais precisamente em Stepney, no coração do East End, de entrada em morada tão pequena que os dois irmãos mais velhos — eram três — tinham de ir dormir a casa uma tia ao fundo da rua (Max, que se interessava como o pai, amigo de alguns protagonistas, pelo movimento independentista de Dublin contra Londres guardaria sotaque irlandês até ao fim da vida). Outros membros da família que tinham ficado no seu Leste da Europa tiveram o destino de tantos judeus nesses lugares e nessa altura. Sara, tia paterna, marido e filhos foram queimados vivos com outros hebreus, trancados por fora por vizinhos na sinagoga da sua terra. Raquel, tia materna e quase todos os seus foram massacrados pelos nazis em Riga. Tio materno que conseguira deitar até Paris foi lá morto a tiro de pistola à porta de casa por oficial da Gestapo.

