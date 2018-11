Teodoro Petkoff (1932-2018)

Teodoro Petkoff Malec, que morreu em Caracas a 31 do passado mês de Outubro, após dois anos de saúde precária e operações cirúrgicas a seguir a queda fora de casa, e a quem, desde a sua morte, figuras políticas nacionais e internacionais, de direita e de esquerda, têm chamado “o último homem de estado da Venezuela”, mantendo a sua reputação de rectidão e sabedoria, depois de anos de militâncias várias, seguidos de anos de testemunho jornalístico crítico (no jornal “Tal Cual” que fundou em 2000 e dirigiu até morrer), era filho de judeus marxistas da Europa Central — a mãe polaca e o pai búlgaro, ambos intelectuais, ela médica e antiga aluna da Sorbonne; havia ideias e ideais lá em casa — arribados à América Latina onde se viriam a conhecer quando o fascismo começava a tomar conta da parte do mundo onde um e outra haviam nascido, esboçando-se já os pródromos da ‘solução final’ que culminaria quase mil anos de guetos e pogroms — enquanto de Moscovo, desde 1917, se anunciavam os amanhãs que cantam nos quais quer seus pais quer ele acreditaram com esperança e entusiasmo.

