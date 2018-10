Mary Midgley (1919-2018)

Mary Beatrice Midgley (nascida Scrutton), que morreu em Newcastle onde morava no dia 10 deste mês da maneira discreta e atenciosa como sempre tinha vivido — sentiu-se mal, pediu a um vizinho para telefonar aos filhos e, três quartos de hora depois, estava morta —, foi uma filósofa inglesa formada em Sommerville College (em 1938 único colégio de Oxford que aceitava raparigas — tudo mudou tanto que hoje até Sommerville aceita rapazes) onde se deu muito com três colegas — Iris Murdoch que, além de filósofa foi romancista e ganhou o Booker Prize; Elizabeth Anscombe, depois principal colaboradora de Wittgenstein em Cambridge, e Phillippa Foot, figura grande da filosofia moral anglo-saxónica — dando com elas e algumas outras impulso a filosofia pensada e escrita por mulheres, talvez por os homens terem ido para a guerra (palpitava ela: em tempo normal não era tão costume dar ouvidos ao que as mulheres diziam), teve carreira muito diferente das outras três, metendo-se a tese de doutoramento sobre as visões da alma de Plotinus, tão fora de moda e tão vastas (dizia) que acabou por não se doutorar o que, mais tarde, achava ter sido uma vantagem: esse trabalho treina imenso a discussão de argumentos difíceis mas não ajuda a entender as grandes questões que lhes dão contexto.

