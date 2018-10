Pik Botha (1932-2018)

Roelof Frederik “Pik” (abreviação de pikkewyn, pinguim em afrikaans, com que o achavam parecido no liceu devido à maneira de andar e ao gosto pelo smoking; a alcunha ficou para a vida) Botha, que morreu quando dormia na manhã de sexta-feira, 12 do corrente, depois de semanas de enfraquecimento progressivo, na sua casa de Pretória, foi um dos raros políticos sul-africanos que passaram com à-vontade, boa disposição e boa consciência de ministro do regime do apartheid — com os negócios estrangeiros entre 1977 e 1994, sob B. J. Vorster, P. W. Botha e F. W. de Klerk — a ministro de governo de unidade nacional presidido por Nelson Mandela entre 1994 e 1996 — com minas e energia, tendo saído e abandonado a política quando F. W. de Klerk retirou o Partido Nacional desse governo mas continuou a manifestar opiniões muito suas, geralmente com sentido de humor e joie de vivre bizarramente alheias à tradição calvinista da sua tribo feita de descendentes de holandeses pobres e de franceses huguenotes, fugidos estes do seu país depois da revogação do édito de Nantes e trazendo consigo para o que é hoje a província do Cabo o gosto e o cultivo da vinha que medrou bem na África do Sul.

