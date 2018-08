Kofi Annan (1938-2018

Kofi Annan, aristocrata ganiano de excelente educação inglesa e norte-americana e carreira profissional feita na burocracia da Organização das Nações Unidas, casado em segundas núpcias — ela também — com advogada e pintora vinda de muito alta e rica burguesia sueca (ligada a Raul Wallenberg, o primeiro dos justos celebrados pelo Estado de Israel, preso e feito desaparecer em circunstâncias misteriosas pela URSS, depois de, como diplomata em Budapeste nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, ter salvado muitos judeus húngaros destinados às câmaras de gás), que, após curta doença, morreu na Suíça, onde vivia há dez anos dirigindo Fundação com fins não lucrativos, foi o primeiro, e até agora o único, secretário-geral das Nações Unidas que não exercera antes funções políticas no seu próprio país, e foi escolhido quando os Estados Unidos impediram (1 voto — com veto — contra 14, no Conselho de Segurança) a reeleição de Boutros Boutros-Ghali, branco, cristão copta, que desagradava a Washington, egípcio e, por isso, africano, não querendo os americanos privar o Continente de cargo internacional de tanta importância (fora de Igrejas — mormente o Papa — não há outro a esse nível) depois de apenas um mandato e estando Kofi disponível a seguir ao exercício de altos cargos, o último dos quais fora o de responsável por missões de manutenção de paz da Organização, para o qual fora nomeado por Boutros-Ghali, promoveram a candidatura dele que foi universalmente bem recebida.

