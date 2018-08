Joël Robuchon (1945 - 2018)

Joël Robuchon, que morreu na segunda-feira, dia 2 deste mês, em Genebra, onde tinha um apartamento e onde fora submetido a tratamentos a cancro do pâncreas, que por fim levou a melhor dele, foi o cozinheiro (chefe, como, sob influência francesa, se diz agora) que mais estrelas do Guia Michelin conquistou com vários restaurantes seus em França, Estados Unidos, Japão, China e outros países (32 estrelas, simultaneamente, em 2016), sendo episódio mais notável desse palmarés a passagem de uma a três estrelas apenas em três anos seguidos, quando pela primeira vez tomou conta como chefe de seu primeiro restaurante, Le Jamin, de Paris, 16º bairro, em 1981, será lembrado mais geralmente pelo seu puré de batata, prodígio culinário reconhecido de que deu várias vezes a receita em programas de televisão (embora ele lamentasse que não o identificassem antes com o caviar em aspic e creme de couve-flor ou os ravioli de lagostins em caldo de legumes e foie gras) e, para os aficionados da gastronomia e da culinária, também pela mudança trazida à maneira de comer.

