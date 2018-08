Jean-Louis, Cardeal Tauran (1943-2018)

O Cardeal Jean-Louis Tauran que morreu no dia 5 do mês passado de complicações da doença de Parkinson para a qual recebia agora tratamento na costa oriental dos Estados Unidos, hospedado por freiras Franciscanas na arquidiocese de Hartford, Connecticut, havendo o corpo sido transportado para Roma onde foi sepultado depois de missa de corpo presente na Basílica de S. Pedro, a que o Papa Francisco assistiu do princípio ao fim, era figura de que alguns de nós se poderiam lembrar pois, dada a sua posição à época na hierarquia da Cúria romana, viera a janela do Vaticano a 13 de Março de 2013, anunciar Habemus Papam, que o sucessor de Bento XVI (o qual não morrera mas se reformara e é hoje Papa emérito) era o Cardeal Jorge Mario Bergoglio, argentino filho de italianos que se tornou o primeiro Papa nascido na América do Sul e o primeiro a escolher o nome Francisco - não Francisco I, como alguém se enganou no primeiro dia, mas Francisco só.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)