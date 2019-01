Cinco razões para considerar o fim das propinas pura demagogia

O ministro da Ciência e dois secretários de Estado, com o apoio do PR, defenderam, embora a prazo (menos apressado do que o BE), o fim das propinas no ensino superior. A proposta é errada por todos os motivos. Alguns foram já adiantados por pessoas sensatas, incluindo professores catedráticos de diferentes sensibilidades políticas, nomeadamente Marçal Grilo, Nuno Crato e Adriano Pimpão. Deixo aqui cinco argumentos que me parecem evidentes para nunca se avançar com essa medida.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)