O Estado na comunicação social? Humm...

Por bem querer, mal fazer. Este é um provérbio que temo possa ser aplicado à interrogação de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o imperativo de o Estado ajudar a comunicação social, cuja existência e independência, sendo essencial para a democracia, está em risco.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)