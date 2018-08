Petróleo, ignorância e politiquice — uma coligação de preconceitos

Portugal vai deixar de consumir petróleo e os seus derivados? Não! Vai impedir cargueiros com matérias petrolíferas (e outras eventualmente mais perigosas) de passarem junto da sua costa? Não! Uma plataforma petrolífera a 43 quilómetros é visível de uma praia ou mesmo de uma casa em cima de um penhasco que não tenha 30 ou 40 andares de altura? Não! As normas de prospeção petrolífera offshore não são seguras na Europa civilizada? São! Veja-se os casos da Escócia, da Espanha, ou de um dos países mais ecologicamente avançados e também mais ricos do Velho Continente — a Noruega. Então por que motivo há toda esta agitação, que leva uma associação a pedir uma providência cautelar contra a prospeção de petróleo ou gás natural a 43 quilómetros de Aljezur? Não entendo. E só encontro três motivos: ignorância, preconceito ou politiquice.

