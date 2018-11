Tiro o chapéu a Mário Centeno. Tem feito orçamentos para serem aprovados pela esquerda, mas depois a execução, com as cativações, agrada aos mercados e a Bruxelas!

