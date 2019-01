Não pedir desculpas

Gostei do discurso de posse de Bolsonaro. Não deu espaço para a normalização. Normalizar Bolsonaro, Trump, Salvini ou Orbán é deixar que a sua retórica se vá instalando como o novo normal. Até parecer que é a democracia que está errada e tem de pedir desculpas. E que o problema é o homossexual querer ser tratado como gente, a mulher não aceitar ser uma vítima calada, o negro não tolerar ser apenas tolerado. Já começamos a pedir que falem baixinho para “não criarem novos bolsonaros”. Porque a indignação perante o insulto oprime os boçais. Sentem-se censurados. E quando prometem encher a bandeira nacional com o nosso sangue devemos estender-lhes a tolerante mão democrática, para não acicatar a fera. Manter a moderação, não polarizar. Talvez eles assim acalmem.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)