Os santos dos últimos dias

O título é inspirado no que Ivan Nunes, que vive no Rio de Janeiro, usou no artigo que publicou no “DN” e na revista “Manifesto”: “Brasil, os últimos dias”. Ao ler veio-me à cabeça a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (denominação oficial dos mórmons). Uma seita milenarista que, nos dias que correm, até se tornou uma Igreja respeitável. E há qualquer coisa de surto messiânico e milenarista no que o Brasil está a viver. Na mudança do século XIX para o século XX, alguns profetas brasileiros que apregoavam o fim dos tempos lideraram revoltas de enormes dimensões que foram brutalmente esmagadas. As guerras do Contestado e de Canudos (a última foi contada por Vargas Llosa, em “A Guerra do Fim do Mundo”) revelaram bem a fragilidade do Estado perante milhares de náufragos perdidos no medo e na miséria do Novo Mundo. O Brasil vive essa aproximação excitada ao juízo final, em que os pecadores corruptos serão aniquilados para a salvação eterna dos justos. E nem a esperança depositada no seu santo boçal esconde o suicídio a que conscientemente se entrega.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)